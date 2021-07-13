İlimiz Şemdinli İlçesi'nde Toprağa Gömülü Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi
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İlimiz Şemdinli İlçesi'nde Toprağa Gömülü Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi

İlimiz Şemdinli İlçesi'nde Toprağa Gömülü Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;12. 07.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

12. 07. 2021 günü Şemdinli İlçesi Yufkalı Köyü bölgesinde toprağa gömülü vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen kırsal alanda yapılan aramada;

7 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre

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