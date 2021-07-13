İlimiz Şemdinli İlçesi'nde Toprağa Gömülü Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;12. 07.