İlimiz Şemdinli İlçesi'nde Toprağa Gömülü Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;12. 07.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
12. 07. 2021 günü Şemdinli İlçesi Yufkalı Köyü bölgesinde toprağa gömülü vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen kırsal alanda yapılan aramada;
7 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre