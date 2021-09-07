İLİMİZ MODERN BİR TESİSE DAHA KAVUŞUYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İLİMİZ MODERN BİR TESİSE DAHA KAVUŞUYOR

İLİMİZ MODERN BİR TESİSE DAHA KAVUŞUYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şehirde hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunacak olan önemli bir projenin daha adımının atıldığını müjdeledi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şehirde hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunacak olan önemli bir projenin daha adımının atıldığını müjdeledi.

Adıyaman'a birbirinden önemli projelerin kazandırılmasına vesile olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şimdi de ilde hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunacak olan Hayvan Pazarı ve Mezbahana Tesisi Projesi için önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Gözebaşı köyü mevkiinde 141 dönümlük alanın Adıyaman Hayvan Pazarı ve Mezbahana Tesisi Projesi için Belediyemize tahsis edildiğini müjdeleyen Başkanımız, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Yeni projenin Adıyaman'da önemli bir eksiği gidereceğini söyleyen vatandaşlar ise Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Münir Özkul Acun Ilıcalı Derya Baykal
Spor Cristiano Ali Öztürk Fatih Terim Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İLİMİZ MODERN BİR TESİSE DAHA KAVUŞUYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 19:02:12. #1.15#

title