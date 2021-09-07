İLİMİZ MODERN BİR TESİSE DAHA KAVUŞUYOR

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şehirde hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunacak olan önemli bir projenin daha adımının atıldığını müjdeledi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şehirde hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunacak olan önemli bir projenin daha adımının atıldığını müjdeledi.

Adıyaman'a birbirinden önemli projelerin kazandırılmasına vesile olan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, şimdi de ilde hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunacak olan Hayvan Pazarı ve Mezbahana Tesisi Projesi için önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Gözebaşı köyü mevkiinde 141 dönümlük alanın Adıyaman Hayvan Pazarı ve Mezbahana Tesisi Projesi için Belediyemize tahsis edildiğini müjdeleyen Başkanımız, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Yeni projenin Adıyaman'da önemli bir eksiği gidereceğini söyleyen vatandaşlar ise Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre