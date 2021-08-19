İlimiz Merkez Cilo/Alandüz Kırsal Alanında 8 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;19. 08.