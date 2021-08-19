İlimiz Merkez Cilo/Alandüz Kırsal Alanında 8 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;19. 08.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
19. 08. 2021 günü İlimiz Merkez Cilo/Alandüz kırsal alanında tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre