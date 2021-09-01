İlimiz Altıeylül İlçesi, Ayşebacı Mahallesi, 13437 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Nolu Parselde Uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine Ait Çalışma

İlimiz Altıeylül İlçesi, Ayşebacı Mahallesi, 13437 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Nolu Parselde Uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine Ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı Çalışmaları Tamamlanmıştır.

İlimiz Altıeylül İlçesi, Ayşebacı Mahallesi, 13437 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Nolu Parselde Uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine Ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı Çalışmaları Tamamlanmıştır.

Söz konusu İmar Uygulama Sahasına ait düzenlenen Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait ekler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İlan Panosunda, Zabıta Dairesi Başkanlığı İlan Panosunda; Altıeylül Belediyesi İlan Panosunda; Ayşebacı Muhtarlığında mahalle halkının tetkik edebileceği bir yere asılarak ilan edilecektir.

3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca İlimiz Altıeylül ilçesi, Ayşebacı Mahallesi, 13437 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parselde uygulanan Arsa ve Arazi Düzenlemesine ait çalışma Belediyemiz web sayfasında sayısal ortamda 01. 09. 2021 ila 01. 10. 2021 tarihleri arasında halkımızın tetkik edebileceği şekilde ilan edilmesini ve ilan bitiminde yazımız ekindeki İlan Tutanaklarının usulüne uygun şekilde doldurularak 02. 10. 2021 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına iade edilmesi yapılacaktır. Uygulama Dosyası - ParselasyonDOP Özet Cetveliİmar Sıralı Dağıtım Cetveli

Kaynak: Habermetre