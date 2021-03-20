İlim Yayma Vakfı'ndan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
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İlim Yayma Vakfı'ndan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

20.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:26
İlim Yayma Vakfı'ndan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ve beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ve beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, ziyarette, Prof. Dr. Sarısoy ve beraberindekilere AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yakut, Prof. Dr. Sarısoy'a AA'nın "Türkiye ve dünyada 100 yıl" kitabını hediye etti.

Sarısoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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