İlim Yayma Ödülleri için 31 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek
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İlim Yayma Ödülleri için 31 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek

İlim Yayma Ödülleri için 31 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'ne başvurular başladı.

Türkiye'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'ne başvurular başladı.

İlim Yayma Vakfından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, milli sorunlara çözüm üretebilecek imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak, evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin onurlandırıldığı İlim Yayma Ödülleri, bu yıl 2. kez sahiplerini bulacak.

Ödüller, "Büyük ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere toplam 3 kategoride verilecek. "Büyük Ödül" için 600 bin lira, "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ödüllerinde 200'er bin lira olmak üzere, seçilen çalışmaların sahiplerine toplamda 1 milyon lira değerinde ödül verilecek.

"Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar, doğrudan başvuru veya doktora unvanına sahip olanlar tarafından aday gösterilecek. "Büyük Ödül"e ise sadece aday gösterme yöntemiyle başvurulabilecek.

"Büyük Ödül" kategorisi için akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model ve eser gibi çalışmalar aday gösterilebilecek.

Her bir kategori için yapılacak başvurular, 31 Temmuz'dan sonra değerlendirilmeye alınacak. Millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, Türkiye'nin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar, Aralık 2021'de düzenlenecek törenle onurlandırılacak.

Ödüllere, "ilimyaymaodulleri.org" adresi üzerinden 31 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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