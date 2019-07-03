İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'ne ilişkin, "Bu ödül bütün Türkiye'nin ödülü olacak. Bu ödül, bir dünya görüşünün değil, ilme talip olmuş, alanında çalışmış, öğrenci yetiştirmiş, emek vermiş, buluş yapmış, kitap yazmış, belli bir bölümde çığır açmış hocalarımızın takdirini kazanacak." dedi.

Kaynak: AA