İlim Yayma Ödülleri Akademik Danışma Kurulu heyetinden Rektör Polat'a ziyaret

KARABÜK (AA) - İlim Yayma Ödülleri Akademik Danışma Kurulu heyeti, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a ziyarette bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz, İlim Yayma Ödülleri Akademik Danışma Kurulu üyeleri, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm yer aldı.

Rektör Polat, ziyarette, "Göreve geldiğimiz gün bizim diğer üniversitelerden farkımız olmalı, bir fark ortaya koymalıyız diyerek üniversite içerisinde uluslararası çalışmalara başladık. Şu an dünya geneli üniversiteler sıralamasında, Türkiye'den ilk 1200 üniversite arasındayız. 2015-2016 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılında 350 bin öğrenci hedefine ulaşabilmek için geldiğimiz noktada 93 farklı ülkeden 10 bini aşkın öğrenci Karabük Üniversitesinde eğitim alıyor. Bizdeki verilere göre, Türkiye'deki en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz." ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz da Karabük Üniversitesinin başarılarını takip ettiklerini belirterek, Rektör Polat'a çalışmalarında başarılar diledi.