İlim Yayma Vakfı, ilim ve bilim alanında çalışmalar yapan kişileri desteklemek, topluma fayda sağlayacak projeleri keşfetmek, teşvik etmek ve Türkiye'nin akademik alandaki yükselişine katkı sağlamak amacıyla "İlim Yayma Ödülleri" organizasyonunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İlim Yayma Ödülleri" organizasyonunun ilkinin aralıkta gerçekleştirileceği ve Türkiye'nin önde gelen isimlerinin katılımlarıyla ödüllerin sahiplerini bulacağı belirtildi.

Akademik çalışmaların bir bütün olarak dikkate alınacağı İlim Yayma Ödülleri'nde, en nitelikli çalışmaların ödüllendirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, "büyük ödül", "sosyal bilimler ve mühendislik", "doğa ve sağlık bilimleri" olmak üzere üç kategorideki çalışmalar değerlendirilerek, toplum nezdinde etki oluşturan, Türkiye'ye ve insanlığa katkı sağlayan çalışmaların ödüllendirileceği aktarıldı.

Akademik süreci nitelikli ve yetkin akademisyenler tarafından yürütülecek olan İlim Yayma Ödülleri'nde, büyük ödül kategorisinde birinci olan kişiye 300 bin, sosyal bilimler ile mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri kategorilerinde birinci seçilen çalışmalara 100'er bin TL ödül verileceği ifade edilen açıklamada, organizasyona katılmak için "www.ilimyaymaodulleri.org" adresi üzerinden 31 Temmuz 2019 tarihine kadar başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA