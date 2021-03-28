İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanlığına Nurullah Nurdoğan seçildi
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İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanlığına Nurullah Nurdoğan seçildi

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanlığına Nurullah Nurdoğan seçildi

İlim Yayma Cemiyet Yozgat Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Nurullah Nurdoğan seçildi.

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İlim Yayma Cemiyet Yozgat Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Nurullah Nurdoğan seçildi.

Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu salonunda yapılan genel kurul toplantısında konuşan Nurdoğan, kendisinden önce görev yapan Ahmet Topuz başta olmak üzere tüm başkanlara verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Nurdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin ülkenin en köklü ve kamu yararına çalışan sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirterek, 70 yılı aşan bir kurum olarak ülke genelinde ve Yozgat'ta eğitim ve sosyal alanda önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Amaçlarının ülkenin kalkınmasına yararlı ilmi, ahlaki bilgileri yaymak, milli ve manevi kültürel değerleri benimseyen bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak olduğunu vurgulayan Nurdoğan, "Öğrenci yurdumuzda yerli ve yabancı 135 öğrenciye hizmet verilmektedir. Eksiklerini tamamlamaya çalıştığımız eğitim ve kültür merkezimizi de yakın zamanda faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Genel kurul toplantısına, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, cemiyet üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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