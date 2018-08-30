İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi Açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden, Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan İlim Yayma Cemiyeti'nin şubesi açıldı.

İlim Yayma Cemiyetinin, 175. Şubesi, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesinde faaliyete geçti. İlim ve irfan sahibi, ahlaklı nesiller yetiştirme gayesiyle olduğunu belirten İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şube Başkanı Eğitimci Bilal Akgül, medeniyeti ve değerleri ile barışık bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak için çalışacağını söyledi. Başkan Akgül, "11 Ekim 1951 tarihinde ilim ve irfan sahibi, ahlaklı bir nesil yetiştirme gayesiyle kurulan cemiyetimizin 175. Şubesinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Kamu yararı statüsüne de sahip olan cemiyet, ülkemiz genelinde öğrencilere yönelik yurt açma başta olmak üzere öğrencilere burs verme, gençlik merkezi ve kitap kahve gibi alanlarda faaliyet gösteren İlim Yayma Cemiyeti, üniversite öğrencilerine yönelik akademik eğitim sağlayan zengin ve düzeyli bir eğitim yelpazesine de sahip. Son yıllarda faaliyete geçen marifet okulları vesilesi ile gençliğin kendi değerleri hemhal olmasına, medeniyeti ve değerleri ile barışık bir neslin yetişmesine katkıda bulunan İlim Yayma Cemiyeti, farklı etkinlik, konferans ve programlarla da medeniyetimizin yeni nesillere aktarılmasında öncü rolü oynayan bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemizin geleceği olan gençlerin erdemli bir şekilde yetişmesine vesile olacak her çalışma, her girişim şüphesiz desteklenmesi, sahip çıkılması gereken, baş tacı edilmesi gereken bir değerdedir. Bu minvalde İlim Yayma Cemiyeti'nin Kahta Şubesinin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN