İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şubesi'nde başkanlığa Hıfzullah Şahbaz seçildi
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İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şubesi'nde başkanlığa Hıfzullah Şahbaz seçildi

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel
İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şubesi'nde başkanlığa Hıfzullah Şahbaz seçildi

İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Hıfzullah Şahbaz getirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Hıfzullah Şahbaz getirildi.

Kepez Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen genel kurulda Şahbaz, eski başkan Yunus Yüksel'den bayrağı devraldı.

Şubenin yeni başkanı Hıfzullah Şahbaz, Yüksel ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Şahbaz, yeni dönemde cemiyet hizmetine devam edeceklerini söyledi.

Genel kurul sonunda plaket takdimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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