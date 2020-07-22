İlim Yayma Cemiyeti 250 yetim çocuğu sevindirdi İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi, 250 yetim çocuğa giyim yardımı yaptı.

İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi, 250 yetim çocuğa giyim yardımı yaptı.

İlim Yayma Cemiyeti Hanım Birim Sorumlusu Nevruz Demir Bayer, yaptığı açıklamada yaklaşan bayram dolayısı ile yetim çocukları giydirerek mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bayramın çocukların tebessümleri ile güzelleştiğini vurgulayan Bayer, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı öncesinde 250 çocuğumuza bayramlık hediyelerimizi takdim ettik. Kurban bizim için teslimiyet ve yardımlaşmadır. Pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çalışmalarımızı yürüttüğümüzü belirtmek isterim. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 'mutlu olmak istiyorsan mutlu et' sözünü kendimize düstur edindiğimizin altını çizmek istiyorum. Bizlerin her zaman yanında yer alan kurum ve kuruluşlara ve esnaflarımıza şükranlarımı iletiyorum."

Kaynak: AA