İlik, yeniden Araban Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi başkanı seçildi
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İlik, yeniden Araban Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi başkanı seçildi

İlik, yeniden Araban Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi başkanı seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Araban Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi 37'nci olağan genel kurul seçimi yapıldı.

Araban Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi 37'nci olağan genel kurul seçimi yapıldı. Murat İlik ve Haci Çalışkan'ın başkan adayı olduğu seçimi Murat İlik, 574 delegeden 348 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Araban Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi 37'nci olağan genel kurul seçimi Araban Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Seçimde mevcut başkan Murat İlik ve Haci Çalışkan başkanlık için yarıştı. 574 delegenin oy kullandığı seçimde 348 oy alan Murat İlik, yeniden başkan seçildi. Haci Çalışkan ise 219 oy aldı.

Tekrardan başkan seçildiği için mutlu olduğunu ifade eden Araban Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Murat İlik, tüm üyelere teşekkür etti. - GAZİANTEP

İlik, yeniden Araban Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi başkanı seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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