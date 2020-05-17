İlik savaşı süren Öykü Arin'e 'bağışıklık' tedavisi ANTALYA'da lösemi tedavisi gören ve babasından yarı uyumlu nakil yapılan Öykü Arin Yazıcı'nın (5) doktor kontrolüne gittiğinde kan değerlerinde düşüş olduğu anlaşıldı.

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören ve babasından yarı uyumlu nakil yapılan Öykü Arin Yazıcı'nın (5) doktor kontrolüne gittiğinde kan değerlerinde düşüş olduğu anlaşıldı. Hastanede bağışıklık için intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi uygulandıktan sonra evine dönen Öykü Arin'in ilik savaşı devam ediyor.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı.

İLİK SAVAŞI DEVAM EDİYORÖykü Arin Yazıcı'ya yüzde 100 uyumlu nakil bulunamadığı için babasından yarı uyumlu nakil yapıldı. Bunun üzerine risk grubunda yer alan Öykü Arin, ilik savaşı vermeye başladı. Geçen aylarda vücudunda pul pul dökülmeler meydana gelen Öykü Arin, doktorları tarafından hemen tedaviye alındı. Aldığı ilaçlarla kan değerleri normale dönen Öykü Arin, o günden sonra koronavirüsün de etkisiyle risk grubunda olduğu için evine kapandı. Dün gittiği doktor kontrolünde test yapılan Öykü Arin'in immünoglobülin G (İGG) değerlerinde düşüş görüldü. Bunun üzerine hemen hastaneye yatırılan Öykü Arin Yazıcı'ya intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi uygulandı. Doktorlar tarafından annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı'ya ilik savaşıyla ilgili tedavi hakkında bilgi verilerek yönlendirme yapıldı. Hastanedeki 3-4 saatlik tedavinin ardından Öykü Arin, gün sonunda evine geri döndü. Öykü Arin için ilik savaşı riski hala devam ediyor.IVIG TEDAVİSİ NEDİR?

Intravenöz immünglobulin (IVIG), klinik immünoloji uzmanı hekimler tarafından karar verilen ve uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. Antikor (bağışıklık maddesi) eksikliğinin görüldüğü birincil veya ikincil nedenlere bağlı bağışıklık yetmezliklerinde ve diğer bazı bağışıklık sistemi hastalıklarında uygulanır. IVIG içinde, bağışıklık yetmezliği olan kişilerin vücudunda eksik olan ve 'antikor' adı verilen bağışıklık maddeleri vardır. Bu maddeler 20 binden fazla sağlıklı kan vericisinden elde edilir ve kan yolu ile bulaştığı bilinen tüm hastalıkların etkenleri açısından çok ayrıntılı işlemlerden geçirilir. IVIG toplardamar içine serum şeklinde verilir. Uygulama süresi ortalama 3-4 saattir. Bu süre hastanın alacağı IVIG miktarına, klinik durumuna ve yaşına göre değişebilir.

Kaynak: DHA