İlik nakli olan kişinin sadece kanındaki değil spermindeki DNA da değişti

11.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:16

Amerika Birleşik Devletleri'nde kemik iliği nakli yapılan bir kişinin sadece kanında değil dudak ve yanak içinden alınan DNA örneklerinde kendisinin yanısıra donörün DNA'sı da tespit edildi.



Uzmanları daha fazla şaşırtan durum ise spermdeki DNA'nın tamamının donöre ait olması oldu. Euronews.com'da Görüntüle