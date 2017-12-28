Ilıcalı, Yapılandırma ile Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın her fırsatta dile getirdiği çiftçi borçlarının ertelenmesine ilave olarak Ziraat Bankası tarafından borçlara yapılandırma kararı alındı.
Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın her fırsatta dile getirdiği çiftçi borçlarının ertelenmesine ilave olarak Ziraat Bankası tarafından borçlara yapılandırma kararı alındı.
Ak Parti Erzurum Milletvekili, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, çiftçilerin adeta kanayan yarası olan borçların yapılandırılması için geçtiğimiz Şubat ayından itibaren çalınmadık kapı bırakmadı. Son olarak çiftçi borçlarının ertelenmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen Milletvekili Ilıcalı, çiftçilere ödeme kolaylığı sağlayacak olan yapılandırma için Başbakan Yıldırım'dan talepte bulundu. Milletvekili Ilıcalı'nın girişimleriyle çiftçi borçlarının ertelenmesine ilave olarak Ziraat Bankası tarafından bu borçlara yapılandırma kararı alındı. Çiftçilere müjdeli haberi veren Ilıcalı, borçların ertelenme ve yapılandırma sürecine vurgu yaparak "Şubat ayında torba yasa görüşülürken burada Ziraat Odası Başkanlarından gelen talepler doğrultusunda binlerce çiftçimizin yararlanması için konuyu meclise taşıdım. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla yaptığımız toplantılarda çiftçilerimizin bu sorununu dile getirdim. Bu girişimlerimiz sonucu hükümetimizin desteğiyle çiftçi borçları ertelendi. Başbakanımızla görüşerek, bu borçların ertelenmesinin yeterli olmadığını ve çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılandırmanın gerekliliğini vurguladım. Başbakanımız Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüşerek 'Bu işi bir an önce çözelim, Mustafa Hocamızı da haberdar edelim' dediler. Bende Başbakanımız Binali Yıldırım'a 'Sayın Başbakanım arzu ederseniz yapılandırmayla ilgili müjdeyi siz verin çiftçilerimize' dediğimde Başbakanımız 'Hocam emeğiniz çok fazla bunu da siz açıklayın.' dediler. Bu müjdeli haber üzerine çiftçilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Türkiye'nin çeşitli illerinden çiftçilerimiz bizleri arayarak, her daim çiftçi ve üreticilerimizin yanında olan hükümetimize ve bizlere teşekkürlerini ilettiler. 2017/10935 sayılı BKK ile kredi borçlarının ertelenmesi sonrası ilave yapılandırma işlemi ile çiftçilerimizin yüzünü güldüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Eski Tarım Bakanımız Faruk Çelik'e ve şimdiki Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'ya Maliye Bakanımız Naci Ağbal'a ve hükümetimize duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM