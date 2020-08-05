Ilıca Şelalesi'nin oluşturduğu göle düşen çocuğu jandarma kurtardı
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Ilıca Şelalesi'nin oluşturduğu göle düşen çocuğu jandarma kurtardı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nin oluşturduğu göle düşen 10 yaşındaki kız çocuğunu, jandarma personeli kurtardı.

Ilıca Şelalesi'nin oluşturduğu göle düşen çocuğu jandarma kurtardı
05.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:01

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nin oluşturduğu göle düşen 10 yaşındaki kız çocuğunu, jandarma personeli kurtardı.

Ailesiyle birlikte Ilıca Şelalesi'nin bulunduğu alanda gezen 10 yaşındaki kız çocuğu, bulunduğu kayandan ayağının kayması sonucu göle düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören vatandaşların çığlıkları üzerine bölgede devriye görevindeki Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz, kıyafetleriyle suya atladı.

Yılmaz tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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