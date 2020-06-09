Ilıca Plajı yine cıvıl cıvıl !
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Ilıca Plajı yine cıvıl cıvıl !

Türkiye'nin en güzel plajı seçilen Ilıca'da Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 6 metrekarelik sosyal mesafe locaları oluşturuldu.

Ilıca Plajı yine cıvıl cıvıl !
09.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:12

Kimi vatandaşlar maske ile denize girerken, kimi vatandaşlar maskelerini çıkardı. Çocuklarının doğum gününü kutlayanlar, deniz özlemi çeken vatandaşlar belediye tarafından yapılan sosyal mesafe localarında dinlenerek güzel havanın tadını çıkardı. Ilıca Plajı eski cıvıl cıvıl günlerine geri döndü.

Normalleşme sürecinde sosyal mesafe kuralına uyarak, sahilllerde yeni bir düzenleme yapıldığını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Koronavirüs nedeniyle birçok alanda talep ve tercihlerin değiştiğini belirtti.

"Denetimleri sıkılaştırdık"

1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla Çeşme'ye tatilcilerin geldiğini ve 44 bin olan nufüsun 200 bini aştığını belirten Başkan Oran, "Belediye olarak üstün hijyen önlemlerimizi aldık ve gerekli denetimlerimizi sıkılaştırdık. Her yıl milyonları ağırladığımız Çeşme'de bu yıl da vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tatil yapması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İşletmelere eğitim veriliyor

Esnaf için eğitim ve bilgilendirme komisyonu kurulduğunu, Çeşme Belediyesi Esnaf Odası ve Uzman Eğitim Kurumları işbirliği ile işletmelere normalleşme süreci ile ilgili eğitim vermeye başladıklarını ifade eden Başkan Oran, işletmelere bu eğitimlerin sonunda sertifika verileceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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