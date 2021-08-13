Ilıca Plajı'nda ikinci Mavi Bayrak gururu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ilıca Plajı'nda ikinci Mavi Bayrak gururu!

Ilıca Plajı'nda ikinci Mavi Bayrak gururu!
Bültenler - Haberler | Güncel

Dünya'nın en güzel plajlarından biri olan Ilıca Halk Plajı ikinci kez mavi bayrak ile taçlandı. Başkan Oran, "Bu onur Çeşme'nin" dedi.

İlk kez geçtiğimiz yıl mavi bayraklı olarak hizmet vermeye başlayan plajlar arasında yer alan Ilıca Plajı bu yıl ikinci kez mavi bayrak almaya hak kazandı.

Denizi, kumu, suyu ve rüzgarıyla geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en güzel ücretsiz halk plajı seçilen Ilıca Plajı'nın ikinci kez mavi bayrak almasınından mutluluk duyduğunu dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Yeryüzündeki cennet Çeşme'de 7/24 büyük özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimle gözümüz gibi baktığımız, her gün binlerce kişiyi misafir ettiğimiz, Ilıca Plajımız bizim vitrinimiz, hizmet anlayışımızın da iddialı bir referansıdır" dedi.

"Yeryüzündeki cennet Çeşme"

Dünya markası Alaçatı ile, dünyaca ünlü termal kaynakları Ilıca ve Şifne, binlerce yıllık tarihi geçmişi ile Ildır, Türkiye'nin ilk slow food köyü Germiyan, bereketli toprakları ile Ovacık, eşsiz restorantları ile Dalyan, birbirinden güzel plajları ile Çiftlikköy, sımsıcak insanları ile Reisdere ile her köşesinde benzersiz zenginliklere sahip olan ilçemizde herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir Çeşme yaratma gayretindeyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Yusuf Güney Süreyya Yalçın Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ilıca Plajı'nda ikinci Mavi Bayrak gururu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:11:54. #1.15#

title