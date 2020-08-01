Ilıca Plajı doldu, tedbirler unutuldu
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Ilıca Plajı doldu, tedbirler unutuldu

KURBAN Bayramı tatilinde, İzmir'in masmavi deniziyle ünlü turizm cenneti ilçesi Çeşme'nin Ilıca Plajı'nda yoğunluk oluştu.

Ilıca Plajı doldu, tedbirler unutuldu
01.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:33

KURBAN Bayramı tatilinde, İzmir'in masmavi deniziyle ünlü turizm cenneti ilçesi Çeşme'nin Ilıca Plajı'nda yoğunluk oluştu. 'İğne atılsa yere düşmez' deyiminin gerçek olduğu plajda, tatilcilerin çoğunun sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmaması dikkat çekti.

Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 2 kilometre uzunluğuna sahip Ilıca Plajı, Kurban Bayramı tatilinde, her bayram olduğu gibi tatilcilerin akınına uğradı. İnce ve beyaz kumunun yanı sıra kükürt bakımından da zengin deniziyle ünlü plajda, 'İğne atılsa yere düşmez' deyimi gerçek oldu. Hava sıcaklığının 40 dereceyi gösterdiği bölgede, vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı. Öte yandan tatilcilerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uymayıp, maske takmaması dikkat çekti. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan belediye ekipleri, sahile çaktıkları kazıklarla, 1,5 metre arayla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturmasına rağmen, kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uymayanlar oldu.

'VİRÜSE İNANMIYORUM' DEDİ, TEDBİRLERE ALDIRIŞ ETMEDİIlıca Plajı'nda tatil yapan ve Kazdağları'na dikkat çekmek amacıyla doğa konseptli kostüm giyen Müge Keçicioğlu, "Ilıca Plajı'nı çok seviyorum. Koronavirüs tedbirlerine ise uymuyorum çünkü virüsün gerçek olduğuna inanmıyorum gördüğüm kadarıyla buradaki vatandaşlar da tedbirlere uymamış. Çeşme'ye tatil için gelmedim ama buranın güzel halk plajlarından faydalanıyorum" dedi.Ailesiyle birlikte İzmir merkezden tatil için Çeşme'ye gelen Tuba Tuncer, "Ilıca Plajı her zaman olduğu gibi çok kalabalık. Sosyal mesafe kuralına uyan da uymayan da var. Biz mesafe kuralına dikkat ediyoruz ancak sahilde olduğumuz için maske takmıyoruz, kimse takmıyor" diye konuştu.'MASKE TAKMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Çeşme Belediyesi'nce oluşturulan sosyal mesafe alanlarında vakit geçiren Semra Şenkalkan, "Bu alanların içinde kendimizi daha güvende hissediyoruz. Mesafe korunduğu müddetçe bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Ilıca Plajı tatil için çok güzel bir plaj. Denizi oldukça temiz. Biz mesafemizi koruyoruz ancak mesefeyi ihlal eden çok fazla kişi var" diye konuştu. Vatandaşlardan Şahika Şenkalkan, "Plajda maske takmak mümkün değil. İnsanlar bayramda denize girmek istiyor, sahilde vakit geçirmek istiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadığı müddetçe böyle davranmaya devam ederler gibi görünüyor" dedi.


Kaynak: DHA

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