Ilıca'nın milli şahlanışı 103 yaşında
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Ilıca'nın milli şahlanışı 103 yaşında

11.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:00
Ilıca'nın milli şahlanışı 103 yaşında

Milli şahlanışın 103'üncü yıldönümü, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Ilıca'da bugün renkli görüntülerle kutlandı.

Milli şahlanışın 103'üncü yıldönümü, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Ilıca'da bugün renkli görüntülerle kutlandı.

Aziziye Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, protokol ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Ilıca'daki atlı spor kulüpleri ise, cirit atları ve binicileriyle katıldı. Davul zurna eşliğinde Ilıca merkezinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde, vatandaşlara Aziziye Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı. Aziziye Kaymakamı Metin Baskın'ın da katıldığı yürüyüşe, Aziziye Belediyesi'nin başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Orhan: Ilıca tarihe tanıklık etmektir

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca'nın, Ermeni mezalimini en ağır biçimde yaşayan yörelerden birisi olduğunu hatırlatarak, "Ilıca, Ermeni çetelerinin kan donduran cinayetleri ve gerçekleştirdikleri hunharca katliamlarla tarihe geçmiştir. Ilıca'da yaşanan Ermeni vahşeti, tarihi arşivler ve belgelerle de sabittir. Öyle ki, yaşananlar her dile getirilişinde insanın kanını dondurmaktadır. Dolayısıyla 11 Mart, sadece Ermeni çetelerin Ilıca'dan sürüldüğü gün değildir. 11 Mart, aynı zamanda Erzurum'un milli şahlanışına açılan kapıdır. Ilıca tarihtir, Erzurum tarihine tanıklık etmektir" diye konuştu.

Aziziye Belediyesi olarak; milli şahlanışın 103'üncü yılı dolayısıyla organize ettikleri kortej yürüyüşüyle hem 11 Mart gününü kutladıklarını ve hem de şehitleri bir kez daha yad ettiklerini belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Kutlama programımızda bizlere eşlik ettikleri için atlı spor kulüplerimizi de çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle şirin Ilıca'mızın can ve Erzurum'a canan olduğunu bir kez daha vurgulamış olduk. Şahlanışımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Ilıca'nın milli şahlanışı 103 yaşında
Ilıca'nın milli şahlanışı 103 yaşında
Ilıca'nın milli şahlanışı 103 yaşında
Ilıca'nın milli şahlanışı 103 yaşında
Ilıca'nın milli şahlanışı 103 yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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