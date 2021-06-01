Ilıca'da temizlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ilıca'da temizlik

Ilıca'da temizlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın önemli turizm beldelerinden birisi olan Ilıca'da, genel temizlik, bakım ve onarım işlemleri tamamlandı.

Kütahya'nın önemli turizm beldelerinden birisi olan Ilıca'da, genel temizlik, bakım ve onarım işlemleri tamamlandı. Termal turizm bölgesi Ilıca, yeni sezona hazır hale getirildi.

Kütahya'nın termal turizm alanındaki göz bebeklerinden bir tanesi olan Ilıca, yeni sezona hazır hale getirildi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler hummalı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarla, çevre temizliği, park ve bahçelerin bakım ve onarımı, Ilıca Otel Harlek bölgesinde ve Ilıca'nın diğer alanlarında genel temizlik, kanalizasyonların bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tamamlanan Ilıca'da, turizm sezonu açılmaya hazır hale getirildi.

Kütahya ve ülke turizmine kazandırılan Ilıca'da, halen bungalov evlerin çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA

Ilıca'da temizlik
Ilıca'da temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ilıca'da temizlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 14:04:02. #1.14#

title