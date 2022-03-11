Ilıca'da kurtuluş coşkusu

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Milli şahlanışın 104'üncü yıldönümü, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Ilıca'da bugün birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

Aziziye Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, halk oyunları gösterileri yapıldı, protokol ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Erzurumlu muharip gazilerin sancaklarıyla birlikte katıldıkları şölende, Ilıca'daki atlı spor kulüpleri ise, cirit atları ve binicileriyle yer aldı. Davul zurna eşliğinde Ilıca merkezinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde, vatandaşlara Aziziye Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı.

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik'in de katıldığı yürüyüşe, Aziziye Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.

Yeni Çarşı'da Mehteran Konseri

Ilıca meydanından başlayarak Yeni Çarşı'ya kadar yürüyen korteji, burada Aziziye Halk Eğitim Merkezi'nin minik halk oyunları ekibi karşıladı. Sergiledikleri performansla göz dolduran, Ilıcalı esnaf ve vatandaşlardan yoğun alkış alan halk oyunları ekibinin ardından mehteran konserine geçildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın Osmanlı marşlarıyla adeta kulakların pasını sildiği Ilıca Yeni Çarşı'da, dev bayrak ve atlı ciritçiler ise, görsel bir şölene imza attı.

Orhan: Ilıca Tarihe Tanıklık Etmektir

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca'nın, Ermeni mezalimini en ağır biçimde yaşayan yörelerden birisi olduğunu hatırlatarak, "Ilıca, Ermeni çetelerinin kan donduran cinayetleri ve gerçekleştirdikleri hunharca katliamlarla tarihe geçmiştir. Ilıca'da yaşanan Ermeni vahşeti, tarihi arşivler ve belgelerle de sabittir. Öyle ki, yaşananlar her ifade edildiğinde insanın kanını dondurmaktadır. Dolayısıyla 11 Mart, sadece Ermeni çetelerin Ilıca'dan sürüldüğü gün değildir. 11 Mart, aynı zamanda Erzurum'un milli şahlanışına açılan kapıdır. Ilıca tarihtir, Erzurum tarihine tanıklık etmektir" diye konuştu.

Kaymakam Çelik: Erzurum Milli Mücadele Şehri

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik ise, Erzurum'un Milli Mücadele döneminde üstlendiği misyonla kurtuluş savaşına giden yolu açtığını belirterek, "Erzurum şanlı tarihiyle, Milli Mücadelenin vücut bulduğu ve şahlandığı bir şehir olması nedeniyle özel bir şehrimizdir. Biz de bu şehirde, Aziziye ve Ilıca gibi geçmişi kahramanlıklarla dolu bir yörede görev yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Aziziye ilçesine bağlı Ilıca'nın milli şahlanışının 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında ayrıca camilerde Mevlid-i Şerif okutuldu, şehitler için dualar edildi. - ERZURUM