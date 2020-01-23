İliç'te uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele değerlendirme toplantısı

23.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:55

Erzincan'ın İliç ilçesinde 2019 yılı uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Kaymakam Hicabi Aytemür başkanlığında 2019 yılı uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan değerlendirme toplantısına Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İlçe Emniyet Amir Vekili Adem Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Veli Serden Güler, Milli Eğitim Müdürü Hasan Mutlu, İlçe Sağlık Grup Başkanı Ömer Alp, İliç Hastane Müdürü Zekeriya Elçi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sezai Öz ve İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci katıldı.



Toplantıda, metruk bina tespiti ile yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirilerek yürütülen iş ve işlemlerin değerlendirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve satışı için riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, cadde, sokak ve park alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonun sağlanması, okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması, uyuşturucu ile mücadelede kapsamında Yeşilay başta olmak üzere STK'lar ile işbirliğinin ele alınması, gençlerin etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gözden geçirilmesi konular ele alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA