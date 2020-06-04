İliç'te mesire alanı Salı günü yeniden açılacak
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İliç'te mesire alanı Salı günü yeniden açılacak

Korona virüsle mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan Erzincan'ın İliç ilçesindeki mesire alanı, Salı günü yeniden açılacak.

İliç'te mesire alanı Salı günü yeniden açılacak
04.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:16

Korona virüsle mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan Erzincan'ın İliç ilçesindeki mesire alanı, Salı günü yeniden açılacak.

Mesire alanında İliç Belediyesi ekiplerince onarım, bakım ve temizlik işleri tamamlandı. Korona virüsle mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı. Sürecin başlamasıyla vatandaşlar, tekrar açılan dükkanlar, parklar gibi yerlere gitmeye başladı. Uzun zamandır piknik yapamayan vatandaşlar da mesire alanlarına özlem duydu.

İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, korona virüsle mücadele kapsamında kapanan ilçedeki mesire alanının da normalleşme sürecine geçilmesiyle Salı günü tekrardan açılacağını belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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