İliç'te Covid-19 denetimi

Erzincan'ın İliç ilçesinde korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri hafta sonu da devam etti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri hafta sonu da devam etti.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, alınan korona virüs tedbirlerini denetledi. Kaymakam Kaptanoğlu başkanlığında ilçede yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve market, bakkal, manav ve kasapların 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeleri konularında denetim gerçekleştirildi.

yapılan Yoğunlaştırılmış dinamik denetimler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağında esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda rehberlik ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sağlığımız için, sevdiklerimiz için, hepimiz için korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, her bir vatandaşın yayınlanan genelgelerin yanında kendi tedbirlerini almaları durumunda bu salgından başarıyla kurtulunabileceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı