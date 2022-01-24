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İliç Kaymakamı Demirkol görevine başladı

İliç Kaymakamı Demirkol görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzincan'ın İliç ilçesine atanan Kaymakam Cüneyt Demirkol göreve başladı.

Erzincan'ın İliç ilçesine atanan Kaymakam Cüneyt Demirkol göreve başladı.

Kaymakam Mehmet Bek'in Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından İliç'e ataması yapılan Cüneyt Demirkol görevine başladı. İçişleri Bakanlığının onayı ile Hüyük ilçesinden İliç'e atanan Kaymakam Demirkol ilçeye gelerek görevine başladı. Kaymakam Demirkol İliç İlçe Kaymakamlığı önünde ilçe protokolü tarafından karşılandı. Göreve başlamasının ardından açıklama yapan Demirkol İliç ilçesi için mesai arkadaşlarıyla birlikte gayret ederek güzel işler yapacaklarını ifade etti. - ERZİNCAN

İliç Kaymakamı Demirkol görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Erzincan, Hisarcık, Yerel, Haber

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