İliç'e Asfalt Tesisi Kuruluyor

Erzincan İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak İliç ve Kemaliye köylerinin sıcak asfalta kavuşması için yeni asfalt tesisi kurulmasına kararı aldı. Kurulacak yeni tesis ile saatte 120 ton sıcak asfalt üretilerek, köy yollarında kullanılacak.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından organize sanayi bölgesinde geçtiğimiz yıl kurulan sıcak asfalt tesisi ile tüm köy yolları sıcak asfalt ile kaplanıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en modern tesisine sahip olan özel idare Tercan ve Çayırlı ilçelerinde asfalt çalışmalarını daha da hızlandırmak için geçtiğimiz yıl Mercan yakınlarında seyyar asfalt tesisi kurmuştu. Bu yıl da İliç ve Kemaliye ilçelerinde köy yolları için İliç ilçesine yeni bir asfalt plenti kuruyor.

İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında olağanüstü olarak toplanan meclis üyeleri aldıkları yeni kararla saatte 120 ton üretim kapasiteli yeni bir asfalt tesisi kurma kararı aldı. Meclis Başkanı Ünal Tuygun, geçtiğimiz yıllarda sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını, altyapı ve kanalizasyon şebekesi tamamlanan köylerin büyük bölümünde yolları sıcak asfaltla kapladıklarını hatırlatarak;"Geçtiğimiz yıl Mercan Beldesi yakınlarına kurduğumuz seyyar asfalt tesisi ile Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçesindeki köylerimizin yollarını sıcak asfaltla kaplıyoruz. Bu yılda İliç ve Kemaliye köylerinde daha hızlı ve rahat çalışabilmek için yeni bir plent kurmak için çalışma başlattık. Amacımız köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri. Altyapısı ve kanalizasyon, köy içi kilit parke çalışması tamamlanan büyük köylerimizden başlayarak, yollarımızı genişleterek sıcak asfaltla kaplamak. Gerekli ekipman desteği ile birlikte bu yaz önemli işlere imza atacağız. Köylerimizin daha modern ve yaşanabilir hale gelmesi için parti ayrımı yapmaksızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışan meclis üyelerimize, Valimiz Ali Arslantaş'a milletvekillerimize ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN