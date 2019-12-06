İliç doğal gaz konforuna kavuştu

06.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:57

Enerji sektörünün önemli markası Enerya, doğal gazın yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Erzincan İliç'e doğal gaz konforunu ulaştırdığını açıkladı.



Kasım 2019 tarihinde doğal gaz şebekesi gazlanan Erzincan İliç'te abonelik alım işlemleri hızla devam ediyor. Enerya Erzincan İşletme Müdürü Serdar Karaca, Erzincan'ın merkezinde ve ilçelerdeki çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "2006 yılından bu yana Erzincan'da doğal gaz alt yapı çalışmalarımızı devam ediyor. İliç ile birlikte Refahiye, Üzümlü, Çayırlı ve Tercan ilçelerine de doğal gaz arzı sağlıyoruz. Doğal gaz konforu ve ekonomisinin yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Karaca, İliç'te 2019 sonu itibarıyla 200'ü aşkın BBS (bağımsız bölüm sayısı) aboneye ulaştıklarını belirterek, "İliç'in Fatih Mahallesi'nde 2 km hat imalatı yaptık. 2020 yılında 3 mahalleyi daha doğal gazla buluşturacağız" dedi.



Erzincan'ın ilçelerine üç farklı yöntemle gaz arzı sağlanıyor



İliç'e doğal gaz arzının LNG Şehir Besleme Projesi ile sağlandığını belirten Karaca, şöyle konuştu: "Sektöründe ilkleri gerçekleştiren Enerya, Erzincan'ın ilçelerine üç farklı yöntemle gaz arzı sağlamaktadır. Üzümlü'ye CNG Şehir Besleme Projesi'yle, Çayırlı, Tercan ve İliç'e LNG Şehir Besleme Projesi'yle, Refahiye'ye ise Konteyner RMS-A Projesi ile gaz arzı sağlamaktayız. Bu projeler Türkiye'de ilk defa Enerya tarafından hayata geçirildi" diye konuştu.



Karaca, Erzincan'da 2019 yılı sonunda 55 bini aşkın BBS aboneyi doğal gazla buluşturacaklarını belirterek, yılsonu itibarıyla imalatı tamamlanan ve devreye alınan şebeke uzunluğunun 830 km hat imalatına ulaşacağını söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA