İliç Belediyesi'nde 'ateş ölçümü' Erzincan'ın İliç ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar ve belediye personelinin ateşi ölçülüyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar ve belediye personelinin ateşi ölçülüyor.

İliç Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında belediye hizmet binasına giren personel ve vatandaşların düzenli olarak tek tek ateşini ölçüyor. Ateş ölçümleri öncesinde, gelenler sosyal mesafe kuralına göre tek, tek sıraya girerek, güvenlik personeli tarafından ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz'de binaya girerken ateşi ölçüldü. Ölçümlerde ateşi yüksek personele ve vatandaşa rastlanmadığı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA