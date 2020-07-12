İlhan Varank şehadetinin 4'üncü yılında mezarı başında anıldı 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, şehadetinin 4'üncü yılında Şehzade Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.

15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, şehadetinin 4'üncü yılında Şehzade Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz darbe gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, kabri başında anıldı. Anma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İlhan Varank'ın babası Ali Haydar Varank ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazının ardından Şehzade Camii içinde şehit Prof. Dr. İlhan Varank için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlhan Varank'ın mezarı başında dua edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA