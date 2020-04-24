İlhan Teyze artık Büyükşehir'e emanet Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yatalak ve Alzheimer hastası olan İlhan Özbey'e (61) Büyükşehir sahip çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yıldır yatalak olan ve 2009 yılından bugüne kadar da Alzheimer hastası olan İlhan Özbey (61) hanıma Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Büyükşehir ekipleri, çocuklarının ve eşinin bakmakta zorlandığı yaşlı kadına ilk olarak özel bir yatak gönderdi. Öz bakımını yapmaya başlayan ekipler, sıcak yemek de bırakıyor.

"BİZE BÜYÜKŞEHİR BAKIYOR"

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine derman olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı yaşlı taramasında tespit edilen İlhan Özbey'e de sahip çıkıldı. Eşi ile beraber yaşayan Özbey'in ilk olarak evi temizlendi, ihtiyacı olan eşyalar temin edildi. Daha sonra, Özbey sağlık taramasından geçirildi. İlhan Özbey'in 44 yıllık eşi Celil Özbey, Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerini yeniden hayata döndürdüğünü belirtti. Bir kız bir erkek çocuğu bulunan Celil Özbey, Büyükşehir'e eşine sahip çıktığı için teşekkür etti.

ŞANSIZLIKLAR İLHAN HANIM'I BIRAKMADI

2009 yılında eşine Alzheimer hastalığının baş gösterdiğini ve 2013 yılında da tanısının konulduğunu dile getiren Celil Özbey, "2015 yılında kendini iyiden iyiye koy vermeye başladı. Her şeyi unutmaya başladı. Evden tek başına çıkıp gitti, aramalar sonunda bulundu. Ardından vücudunda yamulmalar başladı, öne arkaya yana doğru, ardından nöroloji uzmanına götürdük. Kasları ile ilgili sorun ortaya çıktı ve yürüyememeye başladı. Yatalak hasta olarak hayatını idame ettiriyor. Ne diyeyim. Canın sağ olsun İlhan'ım. Hayatım benim, bir tanem" dedi.

AİLE ŞEFKATİYLE

Eşini bu durumda bırakıp dışarıya da çıkamadığını söyleyen Özbey, "Eşim bu duruma gelince son çare 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi'ni aradım. Evde bakım için müracaat ettim, yatak isteyip istemediği sordular, bir gün sonra yatak geldi. Haftanın bir günü gelip eşimin öz bakımını yapıyorlar, ayak tırnaklarını temizliyor, saçlarını tarıyorlar, yıkıyor ve yatağını düzeltiyorlar. Aynı anne şefkati gibi her şeyi ile ilgileniyorlar. Sıcak yemeğe de başvuruda bulundum sağ olsunlar hemen getirdiler. Çok memnunum, Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemizden" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler