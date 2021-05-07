İlhan Parlak rekora koşuyor
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İlhan Parlak rekora koşuyor

İlhan Parlak rekora koşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'un forvet futbolcusu İlhan Parlak kendi kariyer rekoruna koşuyor.

Kayserispor'un forvet futbolcusu İlhan Parlak kendi kariyer rekoruna koşuyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un golcü futbolcusu İlhan Parlak, bu sezon kendisine ait gol rekorunu kırmak üzere. Bugüne kadar 420 maça çıkan ve 82 gol atan İlhan Parlak bu sezon 3 gol daha atması halinde kendi kariyer rekorunu kıracak.

Bu sezon Kayserispor forması ile 9 gole imza koyan İlhan Parlak, 2012-2013 sezonunda Karabükspor forması ile 33 maçta 11 gol atarak en parlak sezonunu geçirmişti. 2013-2014 sezonunda yine aynı takım forması ile 33 maçta 9 gol atan İlhan Parlak, 2017-2018 sezonunda da Ankaragücü takımında 32 maçta 8 gol atmıştı.

Bu sezon sarı kırmızılı forma altında Ankaragücü, Erzurumspor, Rizespor, Hatayspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Denizlispor (2) ve Yeni Malatyaspor maçlarında rakip fileleri havalandıran İlhan Parlak, bundan sonra oynanacak Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında en az 3 gol atma başarısı gösterirse kendi kariyer rekorunu kırmış olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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