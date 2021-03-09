İlhan Parlak gollerine devam ediyor
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İlhan Parlak gollerine devam ediyor

09.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:45
İlhan Parlak gollerine devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli forveti İlhan Parlak bu sezon 4. golünü kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli forveti İlhan Parlak bu sezon 4. golünü kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor ligin 29. haftasında deplasmanda oynadığı maçta rakibi Hatayspor'u 3-1 mağlup ederken tecrübeli forvet İlhan Parlak yine golünü attı. Rizespor maçında takımına galibiyeti getiren gole imza koyan İlhan Parlak, Hatay deplasmanında da takımının ilk golünü atmıştı.

İlhan Parlak, bu sezon ilk golünü ligin 4. haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü maçında atarken, ligin 24. haftasında deplasmanda oynanan Erzurumspor, ligin 28. haftasında oynanan Çaykur Rizespor ve ligin 29. haftada oynanan Hatayspor maçlarında da gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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