İlhan Parlak: Fransa'da kardeşlerimiz o selama durduğunda çok gururlandık
anlattı.İlhan Parlak, Beşiktaş maçından 3 puan ile ayrılabileceklerini belirterek, "Kendi saha ve seyircimiz önünde Beşiktaş gibi zorlu bir ekiple karşılaşacağız hafta sonu. Beşiktaş'ın gerçekten hücumda etkili silahları var.
"Sınırda hain terör örgütlerine karşı, Mehmetçiklerimiz, bizim burada huzur ve güven içerisinde rahat bir şekilde yaşayabilmemiz için orada canları pahasına mücadele ediyorlar. Bizim kendi ülkemiz, kendi sınırlarımız içerisinde olan şeyler. Asker selamı bizim Mehmetçiklerimizin komutanları karşısında durduğu bir selam. Bu selam her zaman olabilecek bir selam. Fransa'da milli takımdaki kardeşlerimiz o selama durduğunda tüm Türkiye olarak çok gururlandık. UEFA da bunu siyasi bir şey olarak nitelendiriyor ama tabii orada insanlar neler olup bittiğini kesinlikle bilmiyor. İnşallah Mehmetçiğimizin ayağına taş değmeden ülkemize döner. Oradaki bütün pislikleri temizlerler."
- Ankara