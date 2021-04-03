İlhan Parlak 5. golünü attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlhan Parlak 5. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İlhan Parlak 5. golünü attı

Kayserispor'un tecrübeli forveti İlhan Parlak bu sezon 5. golünü kaydetti.

Testi negatife dönen Hatayspor'un gol makinesi Boupendza, Galatasaray'a karşı forma giyebilecek
Testi negatife dönen Hatayspor'un gol makinesi Boupendza, Galatasaray'a karşı forma giyebilecek
Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız
Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız

Kayserispor'un tecrübeli forveti İlhan Parlak bu sezon 5. golünü kaydetti.

Kayserisporlu İlhan Parlak, Süper Lig'in 32.haftasında Kayseri'de oynanan ve 1-1 sona eren Göztepe maçında takımının tek golünü atan isim oldu. Maçın 25.dakikasında kafa golü ile takımını öne geçiren İlhan Parlak, müsabakanın berabere bitmesi ile golüne de sevinemedi.

İlhan Parlak bu sezon ligin 4.haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü maçında, ligin 24. haftasında deplasmanda oynanan Erzurumspor maçında, ligin 28. haftasında oynanan Rizespor maçında ve ligin 29. haftada oynanan Hatayspor maçında takımı adına goller atmıştı.

Bu sezon 29 Süper Lig maçına çıkan İlhan, toplam 5 gol atarken 1 kez de sarı kart gördü. - KAYSERİ

İlhan Parlak 5. golünü attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İlhan Parlak 5. golünü attı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 18:05:00. #1.16#
title