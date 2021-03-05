İlhan Parlak 3.golünü attı
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İlhan Parlak 3.golünü attı

05.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:57
İlhan Parlak 3.golünü attı

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli forveti İlhan Parlak bu sezon 3. golünü kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli forveti İlhan Parlak bu sezon 3. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 28.haftasında evinde oynadığı maçta rakibi Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar haftayı 3 puanla kapattı. Çaykur Rizespor maçında Hes Kablo Kayserispor'a galibiyeti getiren golü tecrübeli ve başarılı golcü oyuncu İlhan Parlak kaydetti. Çaykur Rizespor maçının 51.dakikasında Anton Maglica'nın yerine oyuna dahil olan İlhan Parlak müsabakanın 77.dakikasında Ramazan Civelek'in orta sahasında kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. İlhan Parlak bu sezon ilk golünü ligin 4.haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü, ligin 24.haftasında deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve ligin 28.haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçlarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ

İlhan Parlak 3.golünü attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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