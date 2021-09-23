İlhan Palut: 'Rakip kalecinin ekstra oyunu ve yediğimiz şanssız gol 1 puanla ayrılmamızın nedeniydi' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlhan Palut: "Rakip kalecinin ekstra oyunu ve yediğimiz şanssız gol 1 puanla ayrılmamızın nedeniydi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İlhan Palut:

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın üstün performansı ve kendi kalelerine attıkları şanssız golün 1 puan almalarına neden olduğunu belirterek, "Belki 2 puan kaybettik bugün ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman orta ve uzun vadede kazanan...

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın üstün performansı ve kendi kalelerine attıkları şanssız golün 1 puan almalarına neden olduğunu belirterek, "Belki 2 puan kaybettik bugün ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 6. haftasında iç sahada Trabzonspor ile 2-2 beraber kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kendileri için çok önemli bir maç olduğunu belirten İlhan Palut, "İyi bir takımla maç yaptık. İyi hazırlandık maça ama maçın ilk 10 dakikası iki takım için beklenmedik sürprizlerle başladı. 1. dakikada Hamsik'in iyi ortalar yaptığını bildiğimiz halde golü yedik. Trabzonsopr'a baktığımız zaman ilk 10 dakika içerisinde eksik kaldılar. Biz golü yediğimiz andan itibaren hemen tepki verdik. Bu tepkiyi 90 dakika boyunca devam ettirdik. Rakip kalecinin çok ekstra oyunu ve yediğimiz şanssız gol bugün 1 puanla ayrılmamızın nedenleriydi. Genel manada takımımın gösterdiği arzu, istekten, hücumsal verimden çok memnunum. Belki 2 puan kaybettik bugün ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

 Maç adeta golle başladı! Genç yıldız, sağ kanattan yapılan ortayı müthiş bitirdi

Maç adeta golle başladı! Genç yıldız, sağ kanattan yapılan ortayı müthiş bitirdi

 Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı

Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Stefan Kuntz Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Gülben Ergen
Spor Marcao Abdullah Avcı Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlhan Palut: 'Rakip kalecinin ekstra oyunu ve yediğimiz şanssız gol 1 puanla ayrılmamızın nedeniydi' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 20:33:36. #1.17#