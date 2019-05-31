İlhan Palut: "Mücadeleye devam edeceğiz"

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları sonucu Gazişehir Gaziantep'e 5-3 yenilerek Süper Lig şansını kaybeden Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, "Bir süre üzüleceğiz. Sonra mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Gazişehir Gaziantep'e penaltı vuruşları sonucu 5-3 yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını yitiren Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduklarını ifade eden Palut, "Sonuna kadar ilk 2'yi kovaladık. Play-off'tan şampiyon olmayı çok istedik. Bugün bu isteğimizi sonuna kadar ortaya koyduk. Maalesef başaramadık. Gazişehir Gaziantep'i kutluyorum. Çok üzgünüz. Şehrimiz için de çok üzgünüm. Onlara Süper Lig'i hediye etmek istiyorduk. Ancak kısmet değilmiş. Bir süre üzüleceğiz. Sonra mücadeleye devam edeceğiz. Futbolcularla gurur duyuyorum. Tahmin edilemeyenleri başardılar" diye konuştu.

Hatayspor ile olan sözleşmesi hakkında gelen bir soruyu ise Palut, şöyle cevapladı:

"Sözleşmem bitiyor. Hatay bizim şehrimiz. Şu an o kadar üzgünüm ki kendi durumumu düşünecek pozisyonum yok. Biraz dinlenelim. Sonra herkes için hayırlısı olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA