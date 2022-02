İlhan Palut: "Kasımpaşa maçı öncesinde kendimizi baskı altında hissetmeyeceğiz"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takım olarak özgüvenlerinin devam ettiğini ve Kasımpaşa maçı öncesinde herhangi bir baskı altında kalmayacaklarını belirterek, Trabzonspor'un performansı ile kaybedebileceği puanların şampiyonluk yarışını belirleyeceğini söyledi.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör İlhan Palut ve kaleci İbrahim Sehic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her maçın çok önemli olduğunu kaydederek sözlerine başlayan Palut, "Son Trabzon maçını kaybettik ama bu kaybı 3 puan kaybı olarak sınırlandırmamız lazım. Bir kırılma yaşamamamız lazım ve asla bir panik içinde olmamamız gerekir. Takım olarak özgüvenimiz teknik ekip ve oyuncular olarak devam ediyor. Kasımpaşa maçı öncesinde kendimizi herhangi bir baskı altında hissetmeyeceğiz. Ama şunu da biliyoruz; son haftalarda oynadığı oyun, aldığı skorlarla yükseliş içinde olan, pozitif futbol oynayan bir takımla oynayacağız. Biz de buna göre hazırlanıp kendi sahamızda alacağımız güzel bir sonuçla tekrar yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Bir oyuncu daha katmak istedik ama şartlar oluşmadı"

Ara transfer döneminde yaşananları anlatan İlhan Palut, "Ben transferden beslenen, transferle mutlu olan bir teknik adam değilim. Tabii ki transfer bir gereklilik mi, gereklilik. Ama her zaman bir zorunluluk mu, hayır. Oyuncular kaybettik devre arasında. Ahmet, Allah rahmet eylesin, aramızdan ayrıldı. Serdar gitmek istedi. Alper'i de bir şekilde karşılıklı anlaşarak gönderdik ve bunun yerine 3 transfer yaptık. Uğurcan, Alberk ve Amilton transferlerini gerçekleştirdik. Yönetimle beraber artı 1 transfer daha yapmak istedik. Ama burada olmazsa olmaz şartımız takım kalitemizi, hücum performansımızı direkt yukarı çekebilecek bir oyuncu olması yönündeydi. Bununla ilgili çalışmaları yaptık. Türk oyuncu pazarı son derece dar ve bu Türk oyuncu oynatma kuralının her sene ağırlaşmasından dolayı hiçbir takım Türk oyuncularını bırakmak istemiyor bir şekilde. Orada zaten işimiz çok zordu. Bunun yanında, bahsettiğim kriterde yabancı oyuncuların devre arası kimisinin kulübü çıkmasına izin vermedi. Bazı oyuncular da Türkiye'ye gelmeyi açıkçası istemedi. Buna rağmen transfer yapabilir miydik? Evet, yapabilirdik. Ama bahsettiğim kriterlere uymama riski çok fazlaydı. Buraya kadar geldiğimiz bir oyuncu grubu var. Bu oyuncular saygıyı hak ediyor ve sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Bir oyuncu daha katmak istedik ama şartlar oluşmadı. Her kötü sonuçtan sonra buraya geri dönmenin hiçbirinin bize faydası yok. Sonuç olarak sahada mücadele eden ve saygıyı hak eden oyuncu grubu var. Artık bu sene mücadelemize bu mevcut takımla devam edeceğiz. Yine bu çocuklar ellerinden gelen her şeyi yapacaklar ve inşallah başarılı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her maça 3 puan parolasıyla çıkmaya devam edeceğiz"

Çok zor maçlara çıkmaya devam edeceklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzon maçına da 3 puan almak için gittik ama olmadı. Basit goller yedik. Bazı kırılma anlarını aşamadık. Bundan sonraki her maça 3 puan parolasıyla çıkmaya devam edeceğiz. Tabii ki Trabzonspor'un sadece bize değil, ligdeki bütün takımlara karşı büyük bir avantajı var. Trabzonspor'un performansı, bundan sonra kaybedebileceği puanlar aslında bu yarışın belirleyicisi olacak" şeklinde konuştu.

Sehic: "İkinci olmamız gerçekten büyük bir başarı"

Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacakları müsabaka hakkında görüşlerini aktaran Bosna-Hersekli kaleci İbrahim Sehic, "Tabii ki de evimizde oynuyoruz. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Her zaman evimizde iyi bir performans sergiliyoruz. Zorlu Trabzon maçından sonra gerekli hazırlıklarımızı yapıp bu maça galibiyetle geri dönmek istiyoruz. Türkiye'de büyük takımlar var. Harikulade destek alan takımlar var. Bu takımlar içinde ikinci olmamız gerçekten büyük bir başarı. Bu başarıyı sürdürmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - KONYA