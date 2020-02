İlhan Palut, futbolculara taş çıkardı

13.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe olarak yukarı bakmak istediklerini belirterek, Konyaspor maçının zor bir maç olacağını söyledi. Teknik Direktör Palut, takımın yaptığı antrenmana katıldı ve hırsı, pasları ve tekniğiyle adeta futbolculara taş çıkardı.



Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde konuk olacakları Konyaspor maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta oynanması planlanan ancak Rizespor'un ağır hava koşullarından dolayı İzmir'e ulaşamaması sebebiyle ertelenen Göztepe-Rizespor maçına çalıştıklarını belirten İlhan Palut, erteleme kararından sonra ara vermeden Konyaspor maçına hazırlanmaya başladıklarını söyledi.



"Konyaspor maçı zor bir maç olacak"



Ligin ikinci yarısında hiçbir takım hemen teslim olmak istemediğini belirten Palut, "Takımlar özellikle kendi sahalarında puan kaybı yaşamak istemiyor. Küme düşme ve şampiyonluk yarışı yoğun bir şekilde geçiyor. Konyaspor maçı da zor bir maç olacak. Hafta içinde Konyaspor'da Bülent Korkmaz göreve başladı, buradan hayırlı olsun diyorum. Yeni bir enerjiyle bir başlangıç yapmak isteyecekler. Biz de yolumuza devam etmek istiyoruz. İkinci yarı itibariyle puan olarak iyi bit gidişatımız var. Bunu sürdürmek için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Poko'nun bir sakatlığı var ve Konya'da aramızda olamayacak. Beto normal şartlarda Rizespor maçında cezalıydı, o da maç oynanmadığı için Konyaspor maçında kadroda olamayacak. İki oyuncumuz dışında tam kadro olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



"Göztepe olarak yukarı bakmak istiyoruz"



Palut, Ligdeki üst sıra mücadelesinin 6-7 takım arasında geçtiğini söyleyerek, "Biz, o sayıyı 8'e çıkarmak istiyoruz. Ligde şu an şampiyonluk yarışında beklenenden daha fazla iddialı takım var. Küme düşme potasında da çok fazla takım var. Lig, ikiye bölünme yolunda bir grafik çiziyor. Biz de kendi adımıza üst tarafa tutunmak istiyoruz. Son 10 haftaya girilmeden önceki 3-4 maç her takımın konumunu belirleyebileceği maçlar. Göztepe olarak biz, yukarı bakmak istiyoruz. Bunun için de iyi sonuçlar alıp alt gruptan tamamen kopmak gerekiyor. Bu yolda da her maç bizim için bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.



Teknik Direktör İlhan Palut, futbolculara taş çıkardı



Açıklamaların ardından takımı toplayan Teknik Direktör İlhan Palut, futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından ise antrenman koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Burada 43 yaşındaki genç teknik adam, takımla beraber koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Fit ve hırslı görüntüsüyle antrenman yapan Palut, adeta futbolculara taş çıkardı. Takımın yaptığı 7'ye 2 top kapma çalışmasında da futbolculara katılan Palut, burada sözleriyle futbolculara moral verirken, attığı paslar ve tekniğiyle dikkat çekti. Antrenman daha sonrasında taktik çalışmalarla devam etti. - İZMİR

Kaynak: İHA