- İlhan Palut, Erzurum kampını değerlendirdi

"Transferde ince eleyip sık dokuyoruz"

"Diallo'nun bizde bıraktığı boşluğu doldurabilecek bir oyuncu arayışlarımız sürüyor"

ERZURUM - TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum'da bulunan Palandöken Dağı eteklerinde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın kamp sürecini değerlendiren Teknik Direktör İlhan Palut, "İlk önce dayanıklılık sonra taktik çalışması yaptık. Üç hazırlık maçı yaptık. Yarında Erzurumspor ile son hazırlık maçı yapıp kampımızı tamamlayacağız" dedi.

İHA'ya özel açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Uzun süredir Erzurum'dayız. Güzel bir çalışma ortamı var. Buradaki hava antrenman yapmaya çok elverişli, sahalar zemin konusunda çok güzel. Saha sayısı da yeterli, onun için burada rahat bir çalışma ortamı bulduk. Bu nedenle iki kamp sürecimizi de Erzurum'da geçirmek istedik. Artık sonuna geldik" dedi.

Transferle ilgili de konuşan İlhan Palut, "Bizim iki tane ilk 11 oyuncusu ayrıldı. Murat Paluli ve Diallo, rotasyonda kullandığımız Bakary, Tom ve Korkishko ile beraber toplam beş kişi takımdan ayrıldı. Sağ Bek'e Denizlispor'dan Furkan Şeker ve Beziers takımından Aabid'i aldık. İki tane transfer yapmak istiyoruz. Bir tane orta sahaya iki yönlü oynayabilecek çok kaliteli bir oyuncu ve bir tane kanat oyuncusu düşünüyoruz" dedi.

Transfer işinin çok kolay olduğunu söyleyen İlhan Palut, "Biz transfer sezonunu çoktan kapatabilirdik. Belli isimlerin var ama alacağımız oyuncunun mutlaka takım kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Onun için ince eleyip sık dokuyoruz. İstediğimiz isimler var ama bunlar kolay isim değil. Transfer süreci devam ediyor ama acelede etmiyoruz. Acele edip yanılmak istemiyoruz. Onun için özellikle orta saha bölgesinde takımımızın kalitesini artıracak, Diallo'nun bizde bıraktığı boşluğu doldurabilecek bir oyuncu arayışlarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

Geçen sezonki başarılarından bahseden genç teknik adam, "Kariyerimin başındayım daha üçüncü yılım. Benim için kendi adıma güzel bir başlangıç oldu takımımla beraber. Tabii ki bu güzel dönütler, insanların bu geri dönüşleri motive edici. Doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Daha başarmamız gereken birçok iş var. Değerli olan başarı, sürdürülebilir olan başarıdır. Biz de bunu sürdürmek istiyoruz. Üstüne koyarak adım adım ilerlemek istiyorum. Bunun içinde birinci hedefimiz Hatayspor'un bu seneki hedeflerine ulaştırmak, ondan sonra kendi kariyerim açısından güzel adımlar atmanın zamanı gelecektir" açıklamasında bulundu.

Lig'in ilk maçını deplasmanda oynayabileceklerini ifade eden Palut, "İlk maçımız Altınordu ile sonra iki tane deplasmana çıkacağız. Menemenspor ile Giresunspor var. Biraz saha sorunumuz var. Biliyorsunuz Hatay'ın sahası çok konuşuldu. Onun için Drenaj ve zemin yenileme çalışmaları sürüyor. Altınordu maçını büyük ihtimalle kendi sahamızda oynayamayacağız. Altınordu kulübüne yazı yazacağız. İlk maçı deplasmanda oynama düşüncemiz var. Böylece üç deplasmanla başlamış olacağız" dedi.

İlhan Palut, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tabii ki önemli olan bizim sahaya koyacağımız performans, vereceğimiz mücadele önemli. Kendi sahamızda oynamak isterdik ama üç tane dış saha maçıyla başlamak kolay olmayacak. Altınordu çok sistemli olan bir takım, Menemenspor yıllar sonra lige yükseldi, sahasında ilk maçın heyecanını bizim maç 'ta yaşayacaklar. Üçüncü maç ise Giresunspor deplasmanı, onlarda bu sene şampiyon olmak istiyorlar. Kolay bir başlangıç olmayacak. Bizde oturmuş bir takımız, kaldığımız yerden, üstüne koyarak devam etmek ve hedeflerimiz doğrultusunda lige iyi başlamak istiyoruz. Liglerde her sene bunu görebiliriz. 6-7 takım favori görülüyor, lig başlayınca bu değişebiliyor. Mesela çok iyi gideceğini düşündüğünüz takımlar bir anda Play-off'un dışında kalabiliyorlar hatta küme düşme mücadelesi verebiliyorlar. Geçen sene bizde olduğu gibi hiç favori gösterilmeyen takımlar Süper Lig'in kapısına kadar dayanabiliyor. Onun için ben lig öncesi durum değil de lig başladıktan sonra sahaya konulan futbolun hedefi olmayacak takımları belirleyeceğini düşünüyorum."

Son olarak Selim Ilgaz hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili konuşan İlhan Palut, "Selim Hatay'a iki günlüğüne gitti. Halletmesi gereken problemleri vardı bu sabah itibariyle kahvaltıda beraberdik. Antrenmana çıkacak, bir sakatlık olmazsa yarın Erzurumspor ile oynayacağımız hazırlık maçında takımdaki yerini alacak. Selim bizimle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA