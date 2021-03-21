İlhan Palut: "Çok değerli bir üç puan aldık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İlhan Palut: "Çok değerli bir üç puan aldık"

21.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:27
İlhan Palut:

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, oyuncularının Alanyaspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, oyuncularının Alanyaspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 31. haftasında iç sahada Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin son periyoduna girilirken artık her maçın bütün takımlar için son derece önemli olduğunu kaydeden Palut, "Alanya için Avrupa hedefi, bizim için ise alt sıralarla aramızın açılması yönünde çok önemli bir maçtı. Maç, çok dengeli başladı. İlk yarı boyunca açıkçası bu şekilde devam etti. İlk yarıda duran toptan öne geçtik. Rakibin hemen maçın başında bir gol girişimi oldu. Onun dışında biz ilk yarı istediğimiz gibi pozisyon üretemedik ama hiç pozisyon da vermedik" dedi.

"Kazandığımız toplarla çok net pozisyonlara girdik"

İkinci yarı ile beraber Alanyaspor'un daha çok topa sahip olabileceğini düşündüklerini aktaran başarılı teknik adam, "Burada kazanabileceğimiz toplar çok önemliydi. Savunmayı çok iyi yaptık. Alanyaspor'a ikinci yarı da pozisyon vermedik. Bunun yanında kazandığımız toplarla çok net pozisyonlara girdik. Maçın skorunu arrtırıp son dakikalara daha az stres ile gireceğimiz ortam oluşabilirdi. Bunu başaramadık. Savunma anlamında hiç hata yapmadık. Duran toplarla rakip kalemizde etkili olmaya çalıştı. Çok değerli bir üç puan aldık. Oyuncularım, çok iyi mücadele etti. Onları kutluyorum. Taktik disipline son derece bağlı kaldılar. Her maçın önemi aynı şekilde devam edecek. Milli maç arasında dinlenip yoğun fikstürdeki ligin bir sonraki maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Esra Erol Binnur Kaya Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlhan Palut: "Çok değerli bir üç puan aldık" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 17:29:13. #1.16#
title