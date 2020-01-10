İlhan Palut: "2 ya da 3 transfer yapacağız"

10.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:30

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Kadroya takviye yapmayı planladıklarını ve 2 ya da 3 transfer yapacaklarını söyleyen Palut, ligdeki hedefi de sonuna kadar kovalayacaklarını ifade etti.



Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan ve bu akşam Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Devre arasının çok uzun olmadığını söyleyen Palut, "1 hazırlık maçı yapma şansımız vardı. Kupa maçları da başlayacak. Güzel bir maç oldu. 2 yarıda farklı 2 11'le oynadık. Poko, Alparslan ve Halil sakatlıkları nedeniyle yoktu. Güzel bir karşılaşma oldu iki takım için de. Lig maçı gibi oynanan bir maçtı. Kupa ve lig maçları öncesinde eksiklerimizi gördük. Oyuncuların da tekrar maç ritmine adım atmaları adına önemli ve yararlı bir karşılaşmaydı" dedi.



"Hedefimizi sonuna kadar kovalamak istiyoruz"



Yeni statlarında oynayacakları ilk maç öncesinde Antalyaspor'la 1 kupa ve 1 lig maçı oynayacaklarını söyleyen İlhan Palut, "İkinci yarı, ilk yarının ikinci periyodunda yakaladığımız istikrarı sürdürmek istiyoruz. Puan istikrarını oyunla desteklemek istiyoruz. Saha içinde neleri daha iyi yapacağımızı burada yaptığımız çalışmalarla geliştireceğiz ve iyi mücadele adına etme adına yol almak istiyoruz. Futboldaki ayrıntıları da tamamlayıp buna eklemek istiyoruz. İstikrarlı bir gidişle iyi bir puan yakalamak istiyoruz. Ligde son 10 haftada her takımın gerçek hedefi ortaya çıkmış olacak. Biz de sonuna kadar hedefimizi kovalamak istiyoruz" diye konuştu.



"2 ya da 3 transfer yapacağız



Kadroda çok fazla isim olduğunu da sözlerine ekleyen Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "34 kişiyle çalışan bir Göztepe vardı ilk yarıda. Kalabalık bir kadro var. Kalabalığın yanında da saha içinde kaliteyi artırmamız gereken bölgelerimiz var. Bazı sayıda eksilme yapmamız gerekiyordu. Birçok genç oyuncumuz var, bugün oynadılar. Onların da daha düzenli idman yapıp düzenli maç oynayacakları kulüplere kiralanmaları için görüşmeler de sürüyor. İdeal sayıya indikten sonra transfer düşünüyoruz. 2 hücum 1 de savunmaya transfer yapmayı düşünüyoruz. 2 ya da 3 transferle kadroyu güçlendirme yoluna gideceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA