Ilhan Omar'ı Hedef Gösteren New York Post'a Boykot Çağrısı

NEW New York'ta Yemenli Amerikan Tüccarlar Birliği (YAMA), kapağında 11 Eylül saldırıları fotoğrafı ile ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman vekili Ilhan Omar'ı hedef gösteren New York Post gazetesini boykot etme kararı aldı.

YAMA yazılı açıklamasında, kapağında 11 Eylül fotoğrafını silah olarak kullanıp nefreti kışkırttığı ve tehditleri körüklediği gerekçesiyle New York Post'u şiddetle kınayarak üyelerine bakkal ve şarküteri dükkanlarında 30 gün New York Post gazetesini satmama çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Bu retorik, İslamofobinin tüm zamanların en yüksek olduğu bir zamanda, Ilhan Omar'ın, ülkedeki Müslüman liderlerin ve daha geniş kapsamda Müslüman Amerikan toplumunun güvenliğini ve esenliğini tehdit ediyor." denildi.

YAMA'nın New York'ta, Yemenli Amerikalılara ait "bodega" denilen binden fazla bakkal ve şarküteri dükkanını temsil ettiği ve New York Post'un günlük satışlarının önemli bir bölümünün de bu iş yerlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

YAMA'nın boykot kararı sosyal medya üzerinden büyük destek görürken, karara, daha önce söz konusu manşetten dolayı Omar'ın hayatının tehlikede olduğunu vurgulayan New York vekili Demokrat Alexandra Ocasio-Cortez de katıldı.

Cortez, twitter hesabından, Yemenli Amerikan bodega sahiplerinin iki yıl önce Trump yönetiminin Müslümanlara yönelik seyahat yasağına gösterdikleri tepkileri hatırlatarak, "Bugün, aynı topluluk şehirdeki dükkanlarında New York Post'un satışlarını reddetmek için bir araya geliyor. Gerçek birlik ve NY şehri dayanışması budur." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, iki yıl önce Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelere seyahat yasağı getirdiğinde yine YAMA'ya bağlı binlerce bodega sahibi kararı protesto etmek için dükkanlarını kapatarak sokağa inmiş, siyasi gücünü göstermişti.

-Ilhan Omar ve "birileri bir şeyler yaptı" tartışması

Minnesota Eyaleti Demokrat vekili Müslüman Ilhan Omar, Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) kuruluşu münasebetiyle geçen ay California'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "CAIR, 11 Eylül sonrasında kuruldu. Çünkü onlar birileri bir şeyler yaptığı için bizim de sivil özgürlüklere erişimimizin engelleneceğini fark ettiler." ifadelerini kullanmıştı.

Omar'ın "birileri bir şeyler yaptı" ifadesi ile 11 Eylül saldırılarını kastettiğini iddia eden New York Post gazetesi, ikiz kulelerin vurulma anının fotoğrafını "alın size birilerinin yaptığı bir şeyler" manşetiyle kapağına taşımıştı.

Aşırı sağcı çizgisi ile bilinen New York Post'un Omar'ı hedef gösteren kampanyası üzerine Trump da cuma günü twitter hesabından, Omar'ın konuşmasındaki o ifadesinin ilgili video kesiti ile ikiz kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı bir görüntüyü, "Asla unutmayacağız" sözleri ile paylaşmıştı.

Trump'ın bu paylaşımına başta 2020 Başkanlık yarışına aday Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren olmak üzere birçok kesimden sosyal medyada tepki yağmıştı.

