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İlhan İrem'den Üzen Haber!

Snob Magazin - Magazin
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İlhan İrem'den Üzen Haber!

Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem'den kötü haber geldi. Diyaliz tedavisi gören İlhan İrem'in durumunun ağırlaştığı bildirildi.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi. 66 yaşındaki İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi. Sanatçının yakınları sevenlerinden dua istedi. 2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinasına bağlanmıştı.

Snob Magazin - Magazin

İlhan İrem, Türk, Magazin, Haberler

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