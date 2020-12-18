İlhamını Uzaydan Alan 100 Saat Satışta
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İlhamını Uzaydan Alan 100 Saat Satışta

18.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:46
İlhamını Uzaydan Alan 100 Saat Satışta

Jacques Philippe, ilhamını uzaydan alan yeni tasarımıyla farkını bir kez daha gösteriyor.

Jacques Philippe, ilhamını uzaydan alan yeni tasarımıyla farkını bir kez daha gösteriyor. Sadece 100 adet üretilen saatin kadranının sol tarafı uzay mekiklerinin fırlatma kulesini, sağ tarafı ise bir zamanlar Dünya'mız için ulaşılmaz olan Ay'ı temsil ediyor.

Dünya'nın en ince karbon fiber saati

Dünyaca ünlü markalarının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat; İsviçre saatçiliğinin mükemmeliyetçiliğini, gelişmiş teknolojisini ve yenilikçiliği buluşturan Jacques Philippe'in en özel tasarımlarımdan birini saat tutkunlarıyla buluşturuyor. Jacques Philippe'in sadece 100 adet üretilen ve Dünya'nın en ince karbon fiber saati olma özelliğine sahip yeni modeli ilhamını uzaydan alıyor.

Ultra hafif, ince ve yüksek dayanıklılığa sahip özel karbon fiber malzemeden üretilen saatin kadranı büyük bir uzay istasyonunu temsil ediyor. Kadrana yakından bakıldığında sol taraf, uzay mekiklerinin fırlatma kulesinin kuşbakışı görünüşünü, sağ taraf ise bir zamanlar insanlar için ulaşılmaz olan ayı temsil ediyor. Saatin arka kısmında ise havacılık endüstrisinin büyüklüğünü temsilen bir uzay mekiği yer alıyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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