İlham Veren Bir Yaşam

Ailesinin itirazlarına rağmen yarıştı, yanan arabadan kurtuldu, 3 kez dünya şampiyonu oldu. Niki Lauda 1949'da Viyana'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi istemese de motorsporlarına, Formula 2 ile adım attı.

Ferrari, şampiyonluk hasretiyle geçen 10 yılın ardindan 1974'te Lauda'yı transfer etti. Avusturyalı pilot, sonraki yıl ilk şampiyonluğunu kazandı. 1976 sezonuna da iyi başladı, liderliği uzun süre elinde tuttu. Ancak Formula 1 tarihinin en korkunç kazalarından biri o sezon yaşandı. Lauda, Almanya Grand Prix'sinde yanan aracın içinden dakikalarca çıkamadı. O kazanın acı hatırasını ömür boyu yüzünde taşıdı. Lauda iyileşmediği için liderliğini sürdürdüğü son yarışa katılmadı. Şampiyonluk, 1 puan farkla ezeli rakibi James Hunt'ın oldu.

1977 sezonunda şampiyonluk unvanını Hunt'ın elinden aldı. Bu onun Ferrari'deki son sezonuydu. Ardından katıldığı Brabham takımında 2 yıl yarıştı, tekrar şampiyon olamayınca pistlere veda etti. Ancak ayrılık 3 yıl sürdü. 1982'de McLaren'in koltuğuna geçti. Niki Lauda 1984'te 3. dünya şampiyonluğunu kazandı ve son kez emekliye ayrıldı. Lauda, Almanya yarışının vücudunda yarattığı tahribattan ömrü boyunca kurtulamadı. 2 kez böbrek, 1 kez de akciğer nakli yapıldı.

Lauda - Hunt rekabeti, 2013 yılında beyaz perdeye taşındı. Ron Howard'ın yönetmenliğini yaptığı "Zafere Hücum" filmi birçok ödül aldı. Lauda, yaşamı boyunca 4 de kitap yazdı.