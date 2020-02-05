İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı (2)
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İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı (2)

İlham Aliyev'in açıklamaları Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak...

05.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:24
İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na

'in açıklamaları

'nun açıklamaları İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Çavuşoğlu'na, "Dostluk Nişanı" takdim etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İlham Aliyev'den Mevlüt Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı (2)
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